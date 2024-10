V poplavah v BiH umrlo najmanj 13 ljudi

Mostar, 5. oktobra - V katastrofalnih poplavah in zemeljskih plazovih, ki so v petek prizadeli Bosno in Hercegovino, je po zadnjih uradnih podatkih umrlo najmanj 13 ljudi, več jih še pogrešajo, je za STA potrdil tiskovni predstavnik hercegovsko-neretvanskega kantona Darko Juka.