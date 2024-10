Han: SD je skrbnik koalicijske pogodbe

Ljubljana, 5. oktobra - Predsednik SD Matjaž Han je po današnji klavzuri stranke dejal, da je SD skrbnik koalicijske pogodbe in to želijo biti tudi vnaprej. Ugotavlja, da je stranka pol leta po tem, ko je postal njej predsednik, konsolidirana in enotna. Po naslednjih parlamentarnih volitvah pa si SD želi prevzeti "bistveno pomembnejšo in močnejšo vlogo", je dodal.