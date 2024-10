V BiH preložili lokalne volitve v občinah, prizadetih v poplavah

Sarajevo, 5. oktobra - Osrednja volilna komisija Bosne in Hercegovine (CIK) je odločila, da bodo preložili lokalne volitve v občinah, ki so jih prizadele katastrofalne poplave. Volitve bodo tako v nedeljo potekale povsod razen v štirih volilnih enotah in delu volišč v Fojnici, poročajo mediji v BiH.