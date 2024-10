Iranski zunanji minister vztraja pri prekinitvi ognja v Libanonu in Gazi

Damask, 5. oktobra - Iranski zunanji minister Abas Aragči je danes med obiskom v sirski prestolnic dejal, da je treba v Libanonu in Gazi doseči prekinitev ognja. "Prekinitev ognja v Libanonu in Gazi je trenutno najbolj pereče vprašanje in upamo, da bodo prizadevanja v zvezi s tem obrodila sadove," je izjavil po poročanju tujih tiskovnih agencij.