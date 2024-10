V Ljubljani shoda zagovornikov in nasprotnikov splava

Ljubljana, 5. oktobra - Zavod mreža za življenje in enakopravnost je na Prešernovem trgu v Ljubljani organiziral Pohod za življenje, s katerim so želeli "dati glas nerojenim otrokom in prihodnosti naših družin, našega naroda". Društvo Iskra pa je organiziralo protishod Za avtonomijo naših teles, s katerim so poudarili, da ima vsaka ženska pravico do svobodne izbire.