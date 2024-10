Odkrili 300.000 funtov vredno umetnino kanadske impresionistke

London, 6. oktobra - Britanski strokovnjaki so v BBC oddaji Fake of Fortune? potrdili avtentičnost slike, znane pod imenom The Bean Harvest (Obiranje fižola), ki prikazuje ženske na polju. Gre za delo kanadske impresionistke Helen McNicoll iz začetka 20. stoletja. Slika, ki jo je zbiratelj umetnin kupil za dobrih 2000 funtov, je ocenjena na 300.000 funtov, piše BBC.