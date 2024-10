Delo o razklanosti družbe (5. 10.)

Ljubljana, 5. oktobra - Igor Bratož v komentarju Kako pregnati prekletstvo uroka piše o tem, da bi za pregon razklanosti na naše in njihove morali premišljati o tem, o čemer je premišljal pisatelj in pesnik Edvard Kocbek. Ta je z zbirko novel Strah in pogum v takrat uveljavljeni diskurz o narodnoosvobodilnem boju vnesel dvom o moralnih plateh metode, je zapisal.