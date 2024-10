V BiH reševalci nadaljujejo iskanje pogrešanih v poplavah

Mostar, 5. oktobra - V poplavah in zemeljskih plazovih, ki so v petek prizadeli Bosno in Hercegovino, je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 22 ljudi, poročajo tuji mediji. Reševalne službe danes nadaljujejo iskanje več deset pogrešanih, oblasti pa se bojijo, da bo število žrtev še naraslo.