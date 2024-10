Razmere na slovenskih cestah ob 8. uri

Ljubljana, 5. oktobra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so zaradi poplav in plazov zaprte ceste Črenšovci-Razkrižje, Majšperk-Jurovci pri Stanečki vasi, Metlika-Božakovo pri Rosalnicah, Smednik-Zameško-Kostanjevica med Koprivnikom in Malencami, Kočevje-Željne pri Željnah, Grgelj-Fara na več odsekih ter Dolenja vas-Gotenica pri Grčaricah.