Dobovec pred derbijem z Vrhničani še do četrte zmage

Ljubljana, 5. oktobra - V četrtem krogu kolu 1. slovenske futsalske lige sta do treh točk prišla aktualni prvak Dobovec in Siliko Vrhnika, ki ju v prihodnjem krogu čaka prvi letošnji derbi. Do treh točk sta prišli še zasedbi Oplasta Kobarida ter ŠD Mlinše, derbi v Ribnici pred več kot 500 gledalci v Ribnici pa se je končal z delitvijo točk.