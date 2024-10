Fenerbahče sezono v evroligi odprl z zmago proti Olympiakosu

Ljubljana, 4. oktobra - Drugi dan uvodnega kroga košarkarske evrolige sta se v Istanbulu srečala udeleženca zadnjega zaključnega turnirja v Berlinu Fenerbahče in Olympiakos. Za razliko od dvoboja za tretje mesto konec maja so se zmage veselili Turki, ki so pred domačo publiko slavili 82:71.