Zpiz: Bolj ugodno se je upokojiti konec letošnjega leta kot v začetku prihodnjega

Ljubljana, 6. oktobra - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) vsem tistim, ki razmišljajo, ali v pokoj konec letošnjega ali v začetku prihodnjega leta, pojasnjuje, da se je ugodneje upokojiti letos. Pri tem je pomembno, da delovno razmerje preneha najkasneje 30. decembra in da se upokojitev začne najkasneje 31. decembra, so navedli za STA.