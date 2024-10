ZDA napadle cilje hutijevskih upornikov v Jemnu

Washington, 5. oktobra - ZDA so v petek napadle več ciljev hutijevskih upornikov v Jemnu, je sporočilo osrednje poveljstvo ameriške vojske (Centcom). Ameriške sile so "napadle 15 ciljev hutijevskih upornikov na območju Jemna pod nadzorom Hutijev, ki jih podpira Iran", so sporočili po poročanju francoske tiskovna agencije AFP.