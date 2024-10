V ZDA septembra precej več novih delovnih mest od pričakovanj

Washington, 4. oktobra - V ZDA so septembra po podatkih ministrstva za delo odprli 254.000 novih delovnih mest, kar je močno preseglo napovedi analitikov. Avgusta so jih po navzgor popravljenih podatkih odprli 159.000, približno takšna so bila tudi pričakovanja za september. Stopnja brezposelnosti se je z avgustovskih 4,2 odstotka znižala na 4,1 odstotka.