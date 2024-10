Slovenija za nujno humanitarno pomoč Libanonu namenja pol milijona evrov

Ljubljana, 4. oktobra - Slovenija bo namenila pol milijona evrov za nujno humanitarno pomoč Libanonu, kjer je vojna med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbolah povzročila humanitarno in begunsko krizo, so danes sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve (MZEZ). Najnujnejše življenjske potrebščine bodo namenjene najranljivejšim notranje razseljenim osebam.