Aluminij začasno na vrh 2. SNL

Ljubljana, 4. oktobra - Nogometaši Aluminija so se vsaj začasno prebili na vrh prvenstvene razpredelnice 2. SNL. V devetem krogu so z 2:0 ugnali ljubljanski Slovan in tako na lestvici prehiteli Gorico, ki bo svojo tekmo tega kroga proti Jadranu Dekanom igrala v soboto. Oba gola za Kidričane je dosegel Gambijec Bambo Sussa.