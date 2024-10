Ob svetovnem dnevu učiteljev minister poudaril njihovo vlogo pri oblikovanju prihodnosti

Ljubljana, 5. oktobra - Ob današnjem svetovnem dnevu učiteljev je minister za vzgojo in izobraževanje, ki opravlja tekoče posle, Darjo Felda poudaril njihovo vlogo pri oblikovanju prihodnosti. Tako na ministrstvu kot v Svizu pa so izpostavili pomen sodelovanja učiteljev pri procesih odločanja. V petek so 11 prejemnikom slavnostno podelili tudi najvišje državne nagrade.