Slovenija ob poplavah v BiH pripravljena pomagati

Ljubljana, 4. oktobra - Zunanja ministrica Tanja Fajon je danes izrazila sožalje družinam žrtev in vsem ostalim, ki so jih prizadele hude poplave v Bosni in Hercegovini. Tako Fajon kot zunanje ministrstvo sta v ločenih objavah na omrežju X poudarila, da je Slovenija pripravljena pomagati.