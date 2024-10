Ljubljana, 4. oktobra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi burje na vipavski hitri cesti med Nanosom in Selom prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami. Na številnih cestah po Sloveniji pa so zaradi poplav in zemeljskih plazov popolne zapore.