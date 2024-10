V poplavah in zemeljskih plazovih v BiH narašča število žrtev

Mostar, 4. oktobra - Obilne padavine, ki so zajele Bosno in Hercegovino, so najbolj prizadele mesto Jablanica severno od Mostarja in okoliške kraje. Povzročile so več zemeljskih plazov in obsežne poplave, v katerih je umrlo okoli 20 ljudi, več deset jih pogrešajo. Voda je odnesla številne hiše, vlada entitete Federacije BiH pa je razglasila stanje naravne nesreče.