Ljubljanska borza: SBI TOP končal v zelenem

Ljubljana, 4. oktobra - Indeks SBI TOP je v današnjem trgovanju na Ljubljanski borzi pridobil 0,34 odstotka in teden sklenil pri 1588,70 točke. Največjo rast so beležile Krkine delnice, v prvi kotaciji pa so z negativnim predznakom končale le delnice Save Re. Skupno so vlagatelji opravili za 1,47 milijona evrov poslov, največ z delnicami NLB.