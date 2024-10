Pretoki rek so veliki, poplavljajo reke v porečju Krke in Kolpa

Ljubljana, 4. oktobra - Vreme se je po več dneh obilnejših padavin umirilo, vremenoslovci za danes napovedujejo oblačno z občasnimi padavinami. Pretoki rek so veliki. V širšem obsegu kot običajno poplavljajo reke v porečju Krke in Kolpa. Razlivajo se reke v porečju Ljubljanice, Pesnice, Vipave, Meže in Dravinja v spodnjem toku, sporoča Agencija RS za okolje (Arso).