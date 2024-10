Pred svetovnim dnevom učiteljev podelili najvišje državne nagrade na področju šolstva

Ljubljana, 4. oktobra - Pred svetovnim dnevom učiteljev, ki ga obeležujemo 5. oktobra, so v Cankarjevem domu podelili 11 državnih nagrad, od tega šest za izjemne dosežke in pet za življenjsko delo na področju šolstva. Zbrane je nagovoril premier Robert Golob, ki se je učiteljem zahvalil za njihovo delo in izpostavil, da je znanje ena od prioritet te vlade.