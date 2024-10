Simpozij o Francu Ksaverju Mešku kot vrhunec Meškovega leta v Ormožu

Ormož, 4. oktobra - V ormoški Beli dvorani Grajske pristave bo v soboto, 19. oktobra, znanstveni simpozij o življenju in literarnem delu Franca Ksaverja Meška. Dogodek je eden od 20 dogodkov, ki so jih v Ormožu in Svetem Tomažu posvetili literarnemu opusu in življenju pisatelja in duhovnika Meška, je na novinarski konferenci povedala vodja projekta Marjana Korotaj.