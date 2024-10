Poplave prizadele tudi Črno goro

Podgorica, 4. oktobra - Obilno deževje, ki je zajelo regijo ter v Bosni in Hercegovini zahtevalo več življenj, je danes povzročilo težave tudi v številnih črnogorskih mestih. Dele države so prizadele poplave, zaradi katerih so bile od sveta odrezane nekatere vasi, voda pa je vdrla v številne hiše, poročajo črnogorski in srbski mediji.