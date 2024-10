Razpisan vavčer za prenos lastništva

Ljubljana, 4. oktobra - Slovenski podjetniški sklad je danes objavil javni poziv za finančne spodbude prek vavčerjev za pripravo in prenos lastništva mikro, malih in srednje velikih podjetij. V obdobju 2024-2028 je na voljo skupno 700.000 evrov. Razpis je odprt do porabe sredstev oz. do konca leta 2028.