Dolenjsko-belokranjski center za ravnanje z odpadki dokončno urejen

Novo mesto, 4. oktobra - Tri leta in pol od podpisa pogodbe desetih občin je gradnja objekta za mehansko in biološko obdelavo komunalnih odpadkov na regijski deponiji Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske - Cerod v Leskovcu pri Novem mestu končana. Uradno bodo objekt odprli 22. oktobra, so povedali na današnji novinarski konferenci Mestne občine Novo mesto.