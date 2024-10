Sodišče EU: Spremembe spola in imena v eni od članic EU druga članica ne sme zavrniti

Luxembourg, 4. oktobra - Država članica EU zakonite spremembe imena in spola v drugi članici ne sme zavrniti, je v danes objavljeni sodbi odločilo Sodišče EU. Tako je odločilo na podlagi primera romunsko-britanskega državljana, ki je po spremembi spola in imena v Združenem kraljestvu zahteval spremembo rojstnega lista v Romuniji, kar pa so oblasti v Bukarešti zavrnile.