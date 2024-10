Svetina: Socialne pravice niso privilegij, ampak enakovredne drugim človekovim pravicam

Ljubljana, 4. oktobra - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je članom odborov, pristojnim tudi za delo, socialne zadeve in izobraževanje, predstavil poročilo Varuha za lani. Socialne pravice, ki so v pristojnosti obeh odborov, niso privilegij, temveč so enakovredne vsem drugim človekovim pravicam, zato jih mora država ustrezno uresničevati, je poudaril.