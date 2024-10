Poklukar: Policija dodatna pooblastila potrebuje v procesnem delu

Ljubljana, 4. oktobra - Na ministrstvu za notranje zadeve so pripravili okroglo mizo o smiselnosti sprememb policijskih pooblastil. Po besedah ministra Boštjana Poklukarja zakon o nalogah in pooblastilih policije daje zadostna pooblastila policiji za njeno delovanje, nujno pa so potrebna dodatna pooblastila v procesnem delu, torej v okviru zakona o kazenskem postopku.