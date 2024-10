Na okrogli mizi za pregled učinkovanja novele zakona o zaščiti živali v praski

Portorož, 4. oktobra - Leto dni od uveljavitve novele zakona o zaščiti živali je napočil pravi čas za pregled njenega učinkovanja v praksi, so na okrogli mizi ocenili predstavniki državnega sveta in Nacionalnega centra za dobrobit živali. Med pozitivnimi vidiki novele so razpravljavci izpostavili ustanovitev posebne enote uradnih veterinarjev za zaščito živali.