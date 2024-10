Velika podjetja v EU leta 2022 ustvarila več kot polovico izvoza storitev

Luxembourg, 6. oktobra - Leta 2022 so podjetja v EU, ki imajo 250 ali več zaposlenih, ustvarila 56 odstotkov celotnega izvoza storitev v države izven EU. S 14 odstotki so sledila mala podjetja. Po posameznih segmentih so prevladovala podjetja v transportu ter informacijskih in komunikacijskih dejavnosti, je ta teden objavil evropski statistični urad Eurostat.