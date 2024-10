V Gradišču pri Divači sklenili projekt poletne šole konserviranja in restavriranja

Divača, 6. oktobra - Med letoma 2021 in 2023 je v cerkvi svete Helene v Gradišču pri Divači potekala mednarodna poletna šola konserviranja in restavriranja, ki so jo v petek sklenili s predstavitvijo monografije o opravljenem delu. Dela pa se tam še nadaljujejo, prav tako je v teku več drugih projektov, ki potekajo pod okriljem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.