Poplave v BiH zahtevale več življenj

Sarajevo, 4. oktobra - V poplavah, ki so v noči na danes zajele dele Bosne in Hercegovine, je v mestu Jablanica na severu Hercegovine življenje izgubilo najmanj 14 ljudi, je potrdil predstavnik Hercegovsko-neretvanskega kantona. Oblasti pričakujejo, da bo število žrtev še naraslo. Več ljudi je pogrešanih in poškodovanih, poročajo državni in regionalni mediji.