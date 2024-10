V Radovljici 30. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči

Radovljica, 5. oktobra - Uprava RS za zaščito in reševanje v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije (RKS) danes v Radovljici organizira 30. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči, na katerem se bo v realistično pripravljenih scenarijih preizkusilo 15 ekip iz cele Slovenije, ki so na regijskih preverjanjih pokazale največ znanja in veščin prve pomoči.