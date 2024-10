Nejc Petrič v Ljubljani med profesionalne boksarje

Ljubljana, 4. oktobra - Ljubljana bo 16. novembra v dvorani na Kodeljevem vnovič gostila boksarski večer. Na sporedu je deset borb najboljših slovenskih boksark in boksarjev, prvič pa se bo med profesionalce v domačem ringu podal tudi Nejc Petrič, lani srebrn na evropskem prvenstvu do 22 let v Črni gori, so sporočili organizatorji.