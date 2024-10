Na festivalu sodobne umetnosti IZIS v Kopru se ustvarjalci sprašujejo o nadzoru

Koper, 4. oktobra - V nekdanjem skladišču soli Libertas v Kopru se bo drevi s performansoma začel 12. mednarodni festival sodobne in intermedijske umetnosti IZIS. Kot so sporočili organizatorji iz Kulturno izobraževalnega društva PiNa, letošnji program razgrinja tematiko nadzora in se sprašuje o protislovjih, ki jih pojem vsebuje.