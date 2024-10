Celjski policisti pri kontroli prometa zasegli več ukradenih zobnih in medzobnih ščetk

Celje, 4. oktobra - Policisti so pri kontroli cestnega prometa ustavili športno vozilo tujih registrskih označb, ki ga je vozil 33-letni državljan Češke. Med postopkom so ugotovili, da je imel v vozilu večje število zobnih in medzobnih ščetk in nastavkov zanje ter nekaj igralnih konzol, za kar ni znal pojasniti izvora, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.