Po državi znova poskusi goljufivega zbiranja sredstev za gluhe

Ljubljana, 4. oktobra - Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije opozarja, da so na območju Ljubljane in Novega mesta znova zaznali poskuse goljufij, v katerih posamezniki, ki se pretvarjajo, da so gluhe osebe, zbirajo prostovoljne prispevke za ustanovitev Nacionalnega združenja za invalidne in gluhoneme otroke. Ob tem opozarjajo, da tako združenje sploh ne obstaja.