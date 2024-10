V Kinu Šiška koncert ob 35-letnici knap'n'roll zasedbe Orlek

Ljubljana, 5. oktobra - Zasavska rock zasedba Orlek, ki v glasbenem izrazu meša tudi harmoniko, pihala, trobila in ljudsko pesem, bo 35 let proslavila z nocojšnjim koncertom v Kinu Šiška. Sestav devetih mož, ki je nedavno izdal novo ploščo 3.5 polnomastno, bo, kot napovedujejo, poskrbel za surov, klubski, intimen, a hkrati glasen in pompozen nastop.