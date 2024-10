Izvoz tudi avgusta s krepko medletno rastjo

Ljubljana, 4. oktobra - Slovenska podjetja so avgusta izvozila za 4,29 milijarde evrov blaga, 19 odstotkov več kot avgusta lani. Izvoz so spet poganjali posli oplemenitenja, ki so še posebej poudarjeni v farmacevtski industriji in v trgovini s Švico. Uvoz s 4,78 milijarde evrov v medletni primerjavi ni odstopal. V osmih mesecih blagovna menjava beleži rast.