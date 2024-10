V Šentvidu pri Ljubljani danes srečanje 500 voditeljev skavtov

Ljubljana, 5. oktobra - V Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu pri Ljubljani se bo danes srečalo okoli 500 skavtskih voditeljev iz celotne Slovenije. Za prostovoljce dogodek predstavlja priložnost za nabiranje novih znanj in seznanitev z aktualnimi smernicami na področju vzgoje, so pred dogodkom sporočili iz Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov.