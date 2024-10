Zaradi obilnih padavin poplave v BiH, na Hrvaškem razmere pod nadzorom

Sarajevo/Zagreb/Podgorica, 4. oktobra - Obilne padavine, ki so v zadnjih dneh zajele regijo, povzročajo težave v delih Bosne in Hercegovine. Najhuje je na območju Jablanice in Konjica na severu Hercegovine, kjer je prišlo do poplav, zemeljskih plazov in skalnih podorov. Še naprej rastejo tudi vodostaji nekaterih rek na Hrvaškem, a pristojni poplav ne pričakujejo.