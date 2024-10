V Sežani začela delovati obnovljena športna dvorana

Sežana, 5. oktobra - V Sežani je ta teden v polnem obsegu začela delovati obnovljena športna dvorana. Prenova je potekala v več sklopih, poseben poudarek so namenili energetski sanaciji, poskrbeli pa so tudi za termoizolacijo. Celotna investicija v športno dvorano v zadnjih petih letih je znašala 1,14 milijona evrov, so pojasnili na občini.