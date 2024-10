Vreme: Oblačno z občasnimi padavinami

Ljubljana, 4. oktobra - Danes bo oblačno z občasnimi padavinami. Ponekod bo pihal severni veter, na Primorskem sprva zmerna do močna burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, v Zgornjesavski dolini okoli 4, na Primorskem do 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.