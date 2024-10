Pristaniška stavka v ZDA končana

Washington, 4. oktobra - Pristaniški delavci na vzhodu in jugu ZDA so v četrtek zaradi okvirnega dogovora o novi kolektivni pogodbi končali stavko, ki so jo sprožili 1. oktobra, in danes se bodo že vrnili na delo, poročajo ameriški mediji. Predsednik ZDA Joe Biden je dogovor o novi kolektivni pogodbi pozdravil.