Biden po divjanju orkana obiskal še Georgio in Florido

New York, 4. oktobra - Ameriški predsednik Joe Biden je v četrtek obiskal območja zveznih držav Georgia in Florida, ki jih je nedavno hudo prizadel orkan Helene. Biden je, tako kot v sredo v Severni in Južni Karolini, ponovil, da bo zvezna pomoč še naprej na voljo prizadetim v neurju, ki je doslej terjalo več kot 200 življenj, številni ostajajo pogrešani.