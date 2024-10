Na vrhu Brdo-Brioni v Črni gori tudi o izboljšanju sodelovanja med Zahodnim Balkanom in EU

Tivat, 7. oktobra - V črnogorskem Tivtu bo v torek vrh pobude Brdo-Brioni, ki se ga bo iz Slovenije udeležila predsednica republike Nataša Pirc Musar. V ospredju pogovorov bodo vprašanja o izboljšanju sodelovanja med državami Zahodnega Balkana in EU. Srečanje bo po navedbah urada predsednice namenjeno tudi aktualnim temam, kot so mladi v regiji in trajnostni razvoj.