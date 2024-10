Delo o menjavah ministrov (4. 10.)

Ljubljana, 3. oktobra - Suzana Kos v komentarju Učinek domin pri prehitrih obljubah in metanju čez ramo piše o menjavi ministrov za obrambo in izobraževanje. Avtorica poudarja, da je premier Robert Golob v svojem mandatu zamenjal že skoraj polovico vladne ekipe, prekršil nešteto obljub in javno izrekal populistične izjave.