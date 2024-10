Več držav evakuira svoje državljane iz Libanona

Bejrut, 3. oktobra - Rusija, Francija in Grčija so evakuirale določeno število svojih državljanov iz Libanona, kjer izraelska vojska izvaja operacije proti tamkajšnjemu šiitskemu gibanju Hezbolah, so danes sporočile oblasti omenjenih držav. Številne letalske družbe so medtem začasno prekinile lete v Tel Aviv, Teheran in Bejrut.